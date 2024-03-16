Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский дрон атаковал избирательный участок в Запорожской области

Мирошник: дрон сбросил снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что украинская сторона сбросила боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на избирательный участок в Запорожской области.

«ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области», — говорится в публикации.

Он добавил, что, по данным участковой избирательной комиссии (УИК) региона, в результате инцидента пострадавших нет.

Накануне два человека пострадали из-за удара ВСУ по избирательному участку в Херсонской области.

15 марта в России началось голосование на выборах президента. Они продлятся до 17 марта включительно. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Песков высказался о влиянии обстрелов ВСУ на выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами