Украинский дрон атаковал избирательный участок в Запорожской области

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что украинская сторона сбросила боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на избирательный участок в Запорожской области.

«ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области», — говорится в публикации.

Он добавил, что, по данным участковой избирательной комиссии (УИК) региона, в результате инцидента пострадавших нет.

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15 марта в России началось голосование на выборах президента. Они продлятся до 17 марта включительно. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

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