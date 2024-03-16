Ликвидировано открытое горение на НПЗ в Самарской области

Открытое горение на Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

Отмечается, что причиной возгорания стал удар беспилотника.

Открытое горение было ликвидировано в 12:25 по мск, максимальная площадь пожара составила 500 кв. м. Сейчас пожарные работы перешли на заключительную стадию.

До этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что украинский беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в регионе. Глава региона также заявил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать НПЗ в Новокуйбышевске, которая была пресечена.

Утром 16 марта Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской противовоздушной системы перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

Ранее МЧС объявило опасность атаки БПЛА в Воронежской области.