Ликвидировано открытое горение на НПЗ в Самарской области

Открытое горение на Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.
Отмечается, что причиной возгорания стал удар беспилотника.
Открытое горение было ликвидировано в 12:25 по мск, максимальная площадь пожара составила 500 кв. м. Сейчас пожарные работы перешли на заключительную стадию.
До этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что украинский беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в регионе. Глава региона также заявил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать НПЗ в Новокуйбышевске, которая была пресечена.
Утром 16 марта Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской противовоздушной системы перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.
Ранее МЧС объявило опасность атаки БПЛА в Воронежской области.