Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ликвидировано открытое горение на НПЗ в Самарской области

МЧС: пожар на Сызранском НПЗ в Самарской области после удара БПЛА ликвидировали

Открытое горение на Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

Отмечается, что причиной возгорания стал удар беспилотника.

Открытое горение было ликвидировано в 12:25 по мск, максимальная площадь пожара составила 500 кв. м. Сейчас пожарные работы перешли на заключительную стадию.

До этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что украинский беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в регионе. Глава региона также заявил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать НПЗ в Новокуйбышевске, которая была пресечена.

Утром 16 марта Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской противовоздушной системы перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

Ранее МЧС объявило опасность атаки БПЛА в Воронежской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами