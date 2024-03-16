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В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

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Shutterstock/Ireshetnikov54

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил ГУ МЧС РФ по региону, передает РИА Новости.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — говорится в сообщение.

Граждан призвали перейти в комнаты без окон, а тех, кто находится на улице, укрыться в зданиях, на парковках, в подземных переходах. При обнаружении БПЛА людей попросили позвонить по номеру 112 и сразу покинуть зоны его видимости.

Около полудня губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал ситуацию в регионе. Он сообщил, что громкие звуки, которые слышали горожане, никак не связаны с угрозой для их безопасности, а оперативная ситуация находится под контролем.

При этом чиновник не объяснил, с чем связаны громкие звуки в регионе.

В ночь на субботу, 16 марта, Гусев сообщал, что в регионе введен режим опасности атаки БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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