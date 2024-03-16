Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На рынке в Берлине произошла драка с мачете и ножами

Bild: на азиатском рынке в Берлине произошла массовая драка с мачете и ножами

close
100%
picture alliance/Contributor/Getty Images

На азиатском рынке Dong Xuan в берлинском районе Лихтенберг произошла массовая драка с мачете и ножами. Об этом пишет Bild.

«Две группы людей напали друг на друга с ножами, мачете и деревянными палками. В итоге пять человек оказались в больнице», — сообщает издание.

Отмечается, что трое из пострадавших находятся в реанимации, еще двое — в тяжелом состоянии. Причина и обстоятельства конфликта выясняются.

До этого в Калининграде пьяный мужчина напал на собутыльника с мачете.

К экипажу ДПС, патрулировавшему улицы Калининграда, обратилась женщина, она рассказала, что ее муж распивал спиртное вместе с приятелем на территории пункта приема металлолома, пьяный собутыльник напал на мужчину и несколько раз ударил его мачете.

Злоумышленника удалось задержать, пострадавший с тяжелым ранением успел скрыться с места происшествия. Его разыскал второй экипаж ДПС, калининградца нашли в его квартире, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сибири дерущиеся у отдела полиции сотрудники МВД попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами