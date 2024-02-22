Пьяный россиянин напал на собутыльника с мачете

В Калининграде сотрудники полиции спасли пьяного мужчину, которого ударил мачете приятель. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области в Telegram-канале.

К экипажу ДПС, патрулировавшему улицы Калининграда, обратилась женщина, она рассказала, что ее муж распивал спиртное вместе с приятелем на территории пункта приема металлолома, пьяный собутыльник напал на мужчину и несколько раз ударил его мачете.

Злоумышленника удалось задержать, пострадавший с тяжелым ранением успел скрыться с места происшествия. Его разыскал второй экипаж ДПС, калининградца нашли в его квартире, он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее молодой человек 24 раза ударил ножом знакомого, который его оскорбил.