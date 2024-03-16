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В Омской области произошло смертельное ДТП

В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус, погибли пять человек

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Павел Лисицын/РИА Новости

Две фуры и микроавтобус столкнулись в Омской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в результате ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще три человека пострадали. Авария произошла на 565-м км автодороги Р-402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района Омской области.

Собеседник ТАСС уточнил, что все три автомобиля после ДТП загорелись. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

15 марта сообщалось, что в Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП с пьяным водителем.

До этого в Ростовской области водитель, снимавший на телефон последствия тяжелого ДТП, сам попал в аварию и спровоцировал крупную пробку.

8 марта сообщалось, что четверо подростков из пневматического оружия обстреляли пассажирский автобус в Нягани.

Ранее россиянин расстрелял виновного в смертельном ДТП и его адвоката после приговора суда.

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