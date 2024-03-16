В Москве провели первый розыгрыш «Миллиона призов» для проголосовавших электронно

Более 1,6 млн москвичей, проголосовавших электронно в рамках выборов президента Российской Федерации, стали победителями первого из трех розыгрышей программы «Миллион призов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Победителями розыгрыша стали 1 637 272 человека. Среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю)», — говорится в сообщении.

Баллы можно обменять на покупки у партнеров акции в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

После 12:00 мск все победители получат СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше. Уникальный код участника нужно активировать на сайте программы до 30 марта включительно. Более подробная информация представлена на сайте ag-vmeste.ru.

Еще два розыгрыша состоятся 17 и 18 марта.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее электронные бюллетени в рамках выборов президента РФ получили 79% избирателей.