Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве провели первый розыгрыш «Миллиона призов» для проголосовавших электронно

Более 1,6 млн москвичей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов»

close
100%
Газета.Ru

Более 1,6 млн москвичей, проголосовавших электронно в рамках выборов президента Российской Федерации, стали победителями первого из трех розыгрышей программы «Миллион призов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Победителями розыгрыша стали 1 637 272 человека. Среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю)», — говорится в сообщении.

Баллы можно обменять на покупки у партнеров акции в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

После 12:00 мск все победители получат СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше. Уникальный код участника нужно активировать на сайте программы до 30 марта включительно. Более подробная информация представлена на сайте ag-vmeste.ru.

Еще два розыгрыша состоятся 17 и 18 марта.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее электронные бюллетени в рамках выборов президента РФ получили 79% избирателей.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами