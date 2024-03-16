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В Казани дети сбежали из детского сада по огромным сугробам

В Казани дети сбежали из детского сада и попали на видео

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Телеграм-канал «Казань №1»

В Татарстане побег воспитанников детского сада попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Только Казань».

Инцидент произошел в детском саду №68 в Казани и попал на видео, на кадрах ролика, опубликованного в сети, группа детей забирается на огромный сугроб возле забора и спокойно покидает территорию образовательного учреждения.

Беглецов быстро заметили воспитатели и вернули их в группы, однако, по словам местных жителей, пропажу сотрудники детсада заметили не сразу — очевидцам пришлось около 10 минут ждать педагогов возле забора и следить за убежавшими воспитанниками.

Ранее трехлетняя девочка сбежала из детсада в Щелково, чтобы найти мать.

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