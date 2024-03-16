Явка на выборах президента России превысила 36%

Общая явка на выборах президента России по состоянию на 09:15 мск составила 36,61%. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

«Ход голосования — 36,61%», — указано на сайте избирательной комиссии.

До этого на Дальнем Востоке 400 избирательных участков сообщили о 100%-й явке.

16 марта стало известно, что в Белгородской области явка на выборах президента в первый день превысила 67%.

До этого политолог Наталья Линдигрин высказывала мнение, что явка на выборах президента России в 2024-м году может быть выше, чем в 2018-м.

Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Электронное голосование вместе с традиционным форматом проводят 29 регионов. Участки работают не только в России, но и за рубежом.

На пост президента страны претендуют четыре кандидата: выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее Путин проголосовал на выборах президента.