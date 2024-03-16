На Дальнем Востоке 400 участков сообщили о 100%-й явке

На Дальнем Востоке 400 избирательных участков сообщили о 100%-й явке. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Восток-24».

Речь идет об избирательных участках на рыболовных судах в море и в удаленных населенных пунктах в тундре, где действуют выездные комиссии. Всего 15 марта в Приморье, Камчатке, Чукотке, Магаданской области и на Сахалине приняли участие в выборах 17 тысяч человек.

На полуострове Камчатка 100% явки было зарегистрировано на всех 124 кораблях, на которых открылись участки. Там проголосовали более 6,8 тыс. человек.

До этого в Сибири и на Дальнем Востоке главы регионов проголосовали на выборах президента.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.