Нотариусы смогут разоблачать мошенников с помощью ИИ

Нотариусы с помощью искусственного интеллекта смогут распознавать мошенников, сверяя лица посетителей с фотографией в его документе. Об этом говорится в материале газеты «Известия».

По данным издания, компания Smart Engines разработала технологию, которая позволяет автоматизировать систему нотариального делопроизводства «Экспресс». Ей пользуются порядка семи тысячи нотариусов, а всего в России их около 8,2 тысячи.

«Этот инструмент способен защитить от мошенников не только нотариусов, но и их клиентов без нарушения законодательства и этических норм. Мы специально разработали технологию небиометрической сверки, чтобы пользователи не задумывались о том, что их данные могут быть куда-то внесены, особенно без их ведома», — сообщил гендиректор компании, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

До этого сообщалось, что в Астрахани предприниматель побил антирекорд региона, отдав аферистам около 17 миллионов рублей. По словам самого пострадавшего, неизвестные написали ему в мессенджере и предложили заработать на инвестициях. Предприниматель поверил злоумышленникам и перевел им три миллиона рублей из собственных средств на предоставленный счет. Помимо этого, россиянин взял у банка кредит на сумму 13,6 миллиона рублей. Средства он также отправил аферистам.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Челябинской области пара пенсионеров-инвесторов решила быстро заработать и лишилась 4,1 млн рублей.