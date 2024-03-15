В Курской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в регионе режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сообщил Старовойт.

По его словам, российские системы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Утром 15 марта Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гоголевка Суджанского района в Курской области. Чиновник заверил, что люди не пострадали. При этом повреждены три дома: осколками посечены фасады, заборы и хозяйственные постройки, выбиты окна. Также перебита газовая труба. Старовойт заверил, что собственникам домов будет оказана помощь в ремонте имущества.

Также утром 15 марта дежурные средства противовоздушной обороны подавили два беспилотника над Становлянским округом в Липецкой области. В регионе была введена воздушная опасность. Никто не пострадал.

Накануне в Курской области объявлялась ракетная угроза из-за потенциальной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.