Россиянка совратила одноклассника сына и стала фигуранткой уголовного дела

В Омской области 38-летнюю местную жительницу признали виновной в совращении подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в июле 2023 года в Азовском районе области. Пока муж омички уехал на заработки на вахту, женщина начала откровенную переписку с 15-летним одноклассником сына, которая вылилась в совращение.

«Их застала соседка, они не закрыли дверь в дом. В итоге узнала вся деревня», — рассказал источник информагентства.

Женщину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. О судьбе ее брака информация отсутствует.

Ранее тренер по волейболу совратила подростка и попала под следствие.