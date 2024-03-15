Россиянка совратила одноклассника сына и стала фигуранткой уголовного дела

В Омской области 38-летнюю местную жительницу признали виновной в совращении подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
Инцидент произошел в июле 2023 года в Азовском районе области. Пока муж омички уехал на заработки на вахту, женщина начала откровенную переписку с 15-летним одноклассником сына, которая вылилась в совращение.
«Их застала соседка, они не закрыли дверь в дом. В итоге узнала вся деревня», — рассказал источник информагентства.
Женщину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. О судьбе ее брака информация отсутствует.
Ранее тренер по волейболу совратила подростка и попала под следствие.