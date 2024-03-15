В Кузбассе пришедшим на избирательный участок предлагают водку

На избирательном участке в городе Прокопьевск в Кемеровской области голосующим предлагают рюмку водки и закуску. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

«Наш подписчик сообщил, что в школе N°14 города Прокопьевск на выборы завлекают как могут. «Выборные 100 грамм» ждут всех голосующих. Не смущает и то, что многие детей берут с собой...», — рассказал подписчик.

В комментариях мнения разделились, кто-то отнесся к такой идее с юмором, но часть комментаторов возмутилась такой акцией.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента.