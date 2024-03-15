Главы традиционных религиозных конфессий России приняли участие в президентских выборах

Лидеры различных религиозных конфессий проголосовали на выборах президента России, сообщают Теlegram-каналы.

Так, ТГ-канал посольства Духовного управления мусульман Татарстана опубликовал пост, свидетельствующий о том, что муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вместе со своей супругой принял участие в выборах президента РФ, посетив избирательный участок №46, расположенный в казанской школе №80.

«Мусульман в стране много, значит и наши голоса могут звучать громко», — заявил Камиль хазрат.

Духовный лидер призвал верующих принять участие в выборах и выразить свой голос.

«Это — наше право, как полноправных граждан страны. Я исхожу из того, что выбрать нужно самого достойного и полезного для нашего народа и для развития ислама кандидата», — отметил Камиль хазрат.

Муфтий Чечни Салахь-Хаджи Межиев также вместе с семьей проголосовал на выборах президента РФ, сообщил официальный канал ТГ-канал Духовного управления мусульман республики.

Кроме того, на выборах проголосовали председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар и председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен, пишут РИА Новости.

Председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан хазрат Аббясов проголосовал на выборах дистанционно, отметив, что выбор президента — это возможность определить, как будет дальше развиваться Россия и какое будущее у нее будет.

После этого духовный лидер приехал в городской округ Подольск, чтобы совершить особую пятничную молитву, сообщил ТГ-канал 360.

«В своей проповеди я призвал о том, чтобы наши верующие проявили свой гражданский долг, потому что для нас сегодня это важно — принять участие на выборах президента», — отметил муфтий.

Также на выборах президента РФ проголосовал глава буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Медиацентр выборы президента».