В Херсонской области перед избирательным участком сдетонировала взрывчатка

Избирком Херсонской области сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе перед избирательным участком взорвалось самодельное взрывное устройство.

«В Скадовске, в мусорную урну перед избирательным участком заложили самодельное взрывное устройство. Произошла детонация», — говорится в публикации.

Отмечается, что инцидент обошелся без жертв.

До этого сообщалось, что в Херсонской области ВСУ ударили по избирательным участкам.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее политтехнолог назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России.