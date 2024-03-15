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Украина вернула России тела 69 погибших военных

Депутат Шамрат Саралиев: Россия вернула тела 69 погибших бойцов из зоны СВО

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Украина передала российской стороне тела 69 погибших бойцов ВС РФ. Об этом сообщил »РБК» депутат Госдумы, представитель координационной группы по вопросам СВО Шамрат Саралиев.

При этом украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о 100 возвращенных уже российской стороной телах бойцов ВСУ.

До этого уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь ей в возврате раненых в РФ. По словам омбудсмена, на данный момент 24 раненых российских бойца находятся в плену на территории Украины.

20 февраля сообщалось, что военнопленные ВСУ помогли эвакуировать раненого бойца ВС России в Авдеевке.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о потере 70% военнослужащих батальона за две недели.

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