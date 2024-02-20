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Украинские пленные помогли эвакуировать раненого российского военного

«РВ»: военнопленные ВСУ помогли эвакуировать раненого бойца ВС России в Авдеевке

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Thomas Peter/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен в Авдеевке, помогли эвакуировать раненого российского бойца. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его информации, в плен украинских военных взяла группировка «Отважные» ВС России. Согласно опубликованным «РВ» кадрам, пленные помогали переносить раненого российского военного. Взятые в плен украинцы также выразили благодарность за то, что им спасли жизнь.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли в плен немало украинских военных в районе перешедшего под контроль армии РФ города Авдеевка.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее пленные украинцы рассказали о призыве в ряды ВСУ.

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