ЦИК сообщил о явке на выборах президента по состоянию на 15:00

По состоянию на 15:00 явка на выборах президента России составила в целом по стране 13,57%. Об этом сообщил Центризбирком.

До того по состоянию на 14:00 мск в целом по России явка на избирательные участки составила 8,95%, а на 12:00 — 5,47%.

На выборах президента РФ уже проголосовали Дмитрий и Светлана Медведевы. Супруги голосовали очно на избирательном участке в МАУ «КМЦ «Дом Молодежи» в Подмосковье.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

Кандидатов в президенты на этот раз четверо: Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее политтехнолог назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России.