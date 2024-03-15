Прокуратура назвала нарушением закона призывы идти на выборы в определенное время

Прокуратура Москвы назвала нарушением закона призывы одновременно приходить на выборы в определенное время. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что распространение призывов к «участию в несогласованных массовых мероприятиях с целью нарушения избирательного законодательства» и участие в таких акциях является уголовно наказуемым.

До этого в ЦИК назвали причину отсутствия БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента РФ.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.