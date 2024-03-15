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При обстреле Белгорода погиб мирный житель

Губернатор Гладков заявил о погибшем от осколочных ран при обстреле Белгорода

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела столицы региона. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте», — говорится в публикации.

Также сообщается, что 15 марта над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 10 воздушных целей.

До этого в Белгороде и пригороде отменили вторую за сутки ракетную опасность. Сирены звучали 45 минут.

15 марта под Белгородом задержали женщину по подозрению в подготовке к диверсии.

По данным ФСБ, женщина собиралась устроить диверсию на одном из объектов ж/д транспорта. Однако россиянку задержали с поличным, когда она готовилась. В ФСБ отметили, что женщина незаконно купила взрывное устройство и планировала подорвать железнодорожные пути, которые проходят по территории Белгородской области.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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