ФСБ задержала россиянку по подозрению в подготовке диверсии в Белгородской области

ФСБ сообщила, что силовики задержали в Белгородской области россиянку, которая работала по указанию украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, женщина собиралась устроить диверсию на одном из объектов ж/д транспорта. Однако россиянку задержали с поличным, когда она готовилась. В ФСБ отметили, что женщина незаконно купила взрывное устройство и планировала подорвать железнодорожные пути, которые проходят по территории Белгородской области.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за незаконное приобретение боеприпасов и диверсию. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Запорожской области двоих граждан Украины задержали по подозрению в диверсии.

5 марта сообщалось, что Ростовский областной суд приговорил к колонии строгого режима на сроки от 11 до 13 лет трех граждан Украины, которые собирали информацию о дислокации ВС РФ в Мелитополе Запорожской области.

1 марта стало известно, что сотрудники ФСБ в Луганской народной республике задержали жителя ЛНР, который вел шпионскую деятельность в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). 29 февраля сообщалось, что двух жителей ЛНР задержали по подозрению в шпионаже.

Ранее в России впервые арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж.