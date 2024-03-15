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Туркомпании раскрыли секрет экономного путешествия на майские праздники

Глава Tez Tour Арзуманов: для перелетов в мае можно подгадать выгодные даты

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Shutterstock

Чтобы сэкономить на отдыхе во время майских выходных, нужно правильно выбрать даты перелетов, рассказал гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов. По его словам, выгоднее будет улететь во время вторых «каникул», приуроченных к 9 мая.

«Майские праздники большие, можно вылететь 30 апреля, а можно 5 мая, разница в цене будет», — отметил Арзуманов в пресс-центре НСН.

Гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов посоветовал россиянам отправляться на отдых не 30 апреля, а 5 мая, так как в это время основная волна туристов уже улетит. Он также отметил, что по возможности возвращаться домой с отдыха лучше после 9 мая, так как в это время билеты будут значительно дешевле.

В целом для весеннего отдыха, по словам Арзуманова, россияне чаще выбирают ОАЭ, Таиланд и Венесуэлу – эти страны обогнали популярные раньше у жителей РФ Египет и Турцию.

Напомним, также сообщалось, что для путешествий по России жители выбрали Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее россиянам рассказали, как быстрее оформить европейскую визу.

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