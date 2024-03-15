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В РФ обсудили детали старта пятого сезона международной акции «Сад памяти»

Пресс-конференция пятого сезона акции «Сад памяти» прошла в Москве

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Пресс-служба АНО «Сад памяти»

В Москве прошла стартовая пресс-конференция 5-го сезона международной эколого-патриотической акции «Сад памяти».

Юбилейный сезон международной акции «Сад памяти» стартует 18 марта в России и за рубежом. В рамках проекта каждый год весной по всей стране и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие глава Рослесхоза Иван Советников, генеральный директор АНО «Сад Памяти» Элмурод Расулмухамедов, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева, актриса Ольга Будина.

Свое видеообращение к участникам нового сезона проекта направила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, с каждым годом число волонтеров акции растет, ведь Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью в нашей стране.

«В прошлом году благодаря усилиям волонтеров мы преодолели важный рубеж: более 100 миллионов деревьев высажено в рамках «Сада памяти». От всей души благодарю каждого волонтера, каждого участника этой важной и благородной миссии», – отметила Абрамченко.

Помимо сохранения исторической памяти, акция решает задачи озеленения городов, лесовосстановления и сокращения углеродного следа. «Сад памяти» проводят в поддержку нацпроекта «Экология» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

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