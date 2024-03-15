ФСБ накрыла крупную нарколабораборию в Кемеровской области

ФСБ России накрыла нарколабораторию в Кемеровской области, изъяв 15 кг наркотиков стоимостью 20 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что нарколаборатория производила синтетические наркотики для магазина с запрещенными веществами. По итогам операции ФСБ задержала троих участников преступной группировки.

До этого стало известно о россиянине, который прятал наркотики в детском кресле.

Жителя Красноярска подозревали в сбыте запрещенных веществ, мужчину задержали во дворах жилых домов по улице Маерчака, в ходе досмотра в его автомобиле был обнаружен пакет с 25 свертками, который лежал в кресле для перевозки детей.

Найденное отправили на экспертизу, которая установила, что в пакетиках были 11 граммов героина и 4 грамма метадона. Как установили полицейские, водитель прятал закладки с наркотиками в разных районах города. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Ранее крысы пробрались на склад с вещдоками полиции и съели марихуану.