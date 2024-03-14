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«Они все под кайфом»: крысы пробрались на склад с вещдоками полиции и съели марихуану

В Новом Орлеане крысы съели наркотики в полицейском хранилище вещдоков

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Depositphotos

В США крысы уничтожили часть вещественных доказательств в полицейском управлении. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в Новом Орлеане. По словам главы полиции Энн Киркпатрик, в здании, где сегодня располагается участок, есть большое количество грызунов. Некоторые сотрудники находят их продукты жизнедеятельности на своих рабочих местах. Более того, животные проникли на склад, где полиция хранит вещдоки.

«Крысы едят нашу марихуану. Они все под кайфом!» – поделилась Киркпатрик.

Помимо грызунов, многие работники жалуются на большое количество тараканов, нерабочие лифты и сломанные кондиционеры. Глава полиции уверена, что такое положение дел влияет на моральный дух сотрудников.

Вскоре полиции могут одобрить договор аренды в новом помещении на 10 лет. В месяц помещение будет обходиться городу в $670 тысяч. Чтобы навести порядок в нынешнем штабе, понадобится $30 миллионов.

Ранее мыши испортили современные западные боевые машины, отправленные на Украину.

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