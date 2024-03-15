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В Сбере рассказали о комплексной цифровизации Татарстана

Александр Ведяхин: Татарстан – один из самых развитых регионов России

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Пресс-служба Сбера

Сбер реализует ряд проектов в области цифровизации в различных сферах и отраслях экономики Татарстана, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках встречи с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Ведяхин отметил, что в технологическом хабе Сбера в Казани более 300 сотрудников создают цифровые сервисы, а в 120 медицинских учреждениях установлены умные помощники врача «ТОП-3» от Сбера, которые умеют анализировать симптомы и предлагают три наиболее вероятных диагноза.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с республикой Татарстан. У нас много совместных проектов и направлений. Татарстан — один из самых развитых регионов нашей страны, который никогда не останавливается в росте и постоянно демонстрирует все новые и новые достижения», — отметил Ведяхин.

Также в бесплатной школе цифровых технологий «Школа 21» Сбера обучаются 1,2 тыс. человек. Более 100 выпускников «Школы 21» успешно работают в крупных IT-компаниях России.

«Сбер активно помогает комплексной цифровизации Татарстана. Для нас технологии — основа развития, все наши усилия направлены на создание удобных, быстрых, полезных сервисов для людей, бизнеса и государства», — отметил Ведяхин.

Он напомнил, что 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития.

«Помощь Сбера — знак того, что этот год станет для республики годом новых возможностей», — добавил Ведяхин.

В ближайшее время, по словам Ведяхина, Сбер поможет Татарстану внедрить новые разработки в различных сферах, чтобы улучшить качество жизни в регионе.

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