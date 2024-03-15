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Челябинец пошел к подруге в город через лес пешком и пропал

Турист из Челябинска пошел к подруге в гости через лес и пропал

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Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области сотрудники поисково-спасательной службы нашли мужчину в лесу. Об этом организация сообщает в официальных соцсетях.

К специалистам обратилась знакомая россиянина. По словам женщины, мужчина позвонил ей и сообщил, что приехал на озеро Тугорляк, но хотел бы заехать в гости, в Миасс. К россиянке он решил отправиться через лес.

Мужчина не знал местность. В четыре часа утра он перестал выходить на связь.

Спасатели быстро определили местоположение пропавшего и приехали к нему на снегоходе. Россиянина нашли в нескольких километрах от озера. Помощь медиков человеку не понадобилась.

В поисково-спасательной службе призвали воздерживаться от подобных походов и соблюдать правила безопасности.

Ранее 19-летняя москвичка тайно приехала в Краснодар и пропала.

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