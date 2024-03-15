В Минцифры заявили о большой нагрузке на систему электронного голосования

Система электронного голосования на выборах президента Российской Федерации испытывает большую нагрузку, это связано с высокой активностью. Только за час проголосовали 200 тыс. человек, сообщили в министерстве цифрового развития России, передает ТАСС.

Уточняется, что на платформе ДЭГ проголосовали уже более 900 тыс. человек.

«В связи с высокой активностью система голосования испытывает большую нагрузку. Часть пользователей может получать уведомления об этом», — отметили там.

До этого сообщалось, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента Российской Федерации подали более 3 млн избирателей.

Голосование на платформе ДЭГ проводится с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. В каждом регионе — по местному времени.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ.