Песков пообещал сообщить, когда и где Путин примет участие в выборах президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что кандидат в президенты Владимир Путин может проголосовать, как и все граждане, в любой из трех дней.

«Три дня у нас голосование, как и все граждане, он может проголосовать в любой день: пятница, суббота и воскресенье», — заключил Песков.

При этом он пока не ответил, где именно собирается голосовать Путин, но пообещал своевременно об этом сообщить.

Выборы президента России назначены на 15—17 марта и впервые организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны будет проведено онлайн-голосование. В этом году россияне могут выбрать из четырех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

Владимир Путин призвал россиян «подтвердить нашу сплоченность» и «решимость вместе идти вперед». В своем видеообращении он отметил, что гражданам страны на выборах предстоит не просто отдать свой голос за того или иного кандидата, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России» и заявил, что «выборы — это шаг в будущее».

Ранее стало известно, что Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ.