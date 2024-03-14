В Челябинской области жена прячет детей от участника СВО

Участник СВО из Челябинской области пожаловался на супругу, которая не дает ему видеться с детьми. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

По словам жителя Магнитогорска, супруга не разрешает ему видеться с младшими членами семьи. Всего у них родилось семеро детей. Военный хочет, чтобы правоохранители оставили детей с ним.

В Управлении социальной защиты города мужчине рассказали о порядке действий в этой ситуации. Ему предстоит установить отцовство, после чего он сможет подать заявление об определении места жительства детей.

До этого невеста участника СВО из Ногинска потратила 800 тысяч рублей с его счета, пока мужчина был в зоне специальной военной операции. Предположительно, на эти деньги женщина купила в том числе и дорогую машину.

Ранее в Екатеринбурге экс-супруга не вернувшегося с СВО военного требовала отменить развод.