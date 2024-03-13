Политолог назвал разъяснительным интервью Путина Киселеву

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву дало четкие и содержательные ответы по достаточно острым, беспокоящим общество вопросам. Об этом заявил политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его словам, по итогам послания Федеральному собранию было много комментариев экспертного характера — люди говорили, что многим не хватило позиций, связанных с международным политическим процессом и расширенных толкований касательно планов развития.

«Во многом позиция разъяснена до конца. Это касается и возможной переговорной позиции, и нашей оценки тех предложений, которые поступают. Президент четко дал понять, что задача дать передышку противнику на перевооружение понятна. Он все эти уловки видит и понимает, и такие планы не пройдут», — сказал политолог.

При этом он отметил, что в интервью были затронуты вопросы, касающиеся внутренних планов страны и реализации пяти национальных проектов, а также их отдельных положений.

«Несмотря на то, что еще в послании Путин сказал, что все это бюджетировано, сейчас мы видим, что это консервативный сценарий. То есть по этим направлениям на самом деле есть больше денег и, если будет необходимо, будут дополнительные траты по этим важным направлениям», — сказал Асафов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что глава государства на примерах объяснил, как именно растет экономика страны, какие у России планы по этому вопросу.

«Также были затронуты вопросы, связанные с развитием новых регионов. В послании ждали какую-то отдельную часть на эту тему. Президент рассказал, что новые регионы теперь просто наши регионы, у которых есть своя специфика. По его словам, они быстро подтянутся и даже обгонят остальных», — сказал политолог.

Отдельно Асафов обратил внимание на то, что в интервью был сделан акцент на человекоцентричности российской политики — в центре вообще всей государственной политики стоит человек.

«Все эти важные темы имели разъяснительный характер для более широких кругов читателей, слушателей и зрителей нежели послание к Федеральному собранию, которое содержало много сводных данных, для анализа которых требуются специальные знания. Здесь же, конечно, все было значительно понятнее», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву как важное и актуальное.