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Губернатор Петербурга вручил благодарность депутату Михаилу Романову

Депутат Романов получил награду за поддержку участников СВО и их семей

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Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Госдумы, координатор по Санкт-Петербургу рабочей группы по вопросам СВО, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов получил награду губернатора северной столицы Александра Беглова за большой вклад в поддержку участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба парламентария.

Принимая награду из рук главы региона, Михаил Романов поблагодарил Беглова за оценку работы, а также за эффективно выстроенный правительством Санкт-Петербурга механизм взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными органами управления в северной столице.

«Благодаря этому нам удается добиваться оптимальных результатов при решении масштабных задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным. В своем послании Федеральному Собранию глава государства уделил особое внимание теме расширения программ социальной помощи и общественной заботы о героях СВО и их семьях», — сказал депутат.

В конце января Михаил Романов поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

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