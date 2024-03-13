Девочка получила тяжелые травмы после обрушения крыши тамбура в школе Татарстана

В Дрожжановском районе республики Татарстан 16-летняя девочка получила тяжелые травмы после обрушения крыши тамбура в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в селе Нижнее Чекурское в Татарстане, на 16-летнюю девочку обрушился тамбур, на который упала глыба льда с крыши здания школы. Пострадавшую доставили в районную больницу, ее состояние оценивается как тяжелое, подробности о характере травм неизвестны.

Еще двое школьников, которые были рядом в момент обрушения, не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Коми на семилетнего мальчика упала глыба льда, его госпитализировали.