Юристы назвали популизмом новый закон о посуточной аренде в России

Госдума приняла закон, который запретит сдавать квартиры посуточно без счетчиков, а также обяжет арендодателя учитывать права и интересы соседей. В частности, они будут нести ответственность вместе с квартиросъемщиками. Однако закон вряд ли покажет свою эффективность и не защитит соседей, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По словам юриста, законопроект подразумевает, что при выявлении нарушений – к примеру, отсутствии в сдаваемой квартире счетчиков, соседи имеют право подать в суд.

«То есть это такой закон «за все хорошее, против всего плохого». Очень похоже на популистскую акцию», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По мнению Крохина, документ не решает главную проблему, которая заключается в неработающем в стране жилищном контроле.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что депутаты разработали еще один проект, который будет запрещать сдачу жилья в аренду без предварительного согласия соседей из смежных квартир. Он пообещал, что этот документ в ближайшее время рассмотрят в Госдуме.

Ипотечный брокер рассказал «Газете.Ru», что в марте цены на аренду однокомнатных квартир и студий в России прибавят до 10% по сравнению с февралем. Средняя цена однушки составит 27,5 тыс. рублей.

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