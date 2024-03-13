Спикер городской думы в ХМАО выбил телефон из рук журналистки и чуть с ней не подрался

Спикер гордумы Пыть-Яха (Югра) выбил из рук журналистки телефон, пытаясь выгнать ее из своего кабинета. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Нападение на журналистку Наталью Макагон, по данным инсайдера, совершил председатель городской думы седьмого созыва Дмитрий Уреки. Женщина пришла к нему на прием вместе с депутатом Супьяном Хужуловым, который только что вернулся из зоны СВО. Уреки испытывал к посетительнице давнюю неприязнь, поэтому между ними сразу же возник конфликт.

«В издании, с которым сотрудничала Макогон, опубликовали ряд публикаций, критикующих Уреки. В итоге он попытался выставить ее за дверь и выбил у нее из рук телефон. Дело едва не дошло до драки между двумя депутатами, но потом Хужулов заявил, что ему есть где воевать, и инцидент закончился руганью», — отмечает источник.

Руководитель аппарата думы Пыть-Яха Лидия Клочко информацию об инциденте подтвердить не смогла и заявила, что не в курсе ситуации. Спикер, напавший на женщину, не ответил на телефонный звонок журналистов.

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