В Воронежской области Бутурлиновский район подвергся атаке БПЛА

Бутурлиновский район Воронежской области подвергся атаке БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале глава администрации района Юрий Матузов.

На текущий момент последствия ЧП все еще выясняются. Возможно, произошло повреждение на инфраструктурных объектах.

«Наш район подвергся атаке БПЛА. Провел экстренное заседание оперативного штаба», — говорится в сообщении.

Также этой ночью атаки произошли и на другие регионы. Так, над Курской областью системы ПВО сбили несколько беспилотников.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись еще более массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.