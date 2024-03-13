Власти Липецкой области сообщают о возможных прилетах БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что власти получают информацию о возможных прилетах беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в региональном центре.

«Мы получаем информацию о возможных прилетах БПЛА в районе Липецка и Липецкого района», — написал он.

В ночь на 13 марта также стало известно, что средства ПВО сбили по два дрона в Белгородской и Курской областях. Позже над Курской областью сбили еще четыре беспилотника.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.