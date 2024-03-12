В РОЦИТ рассказали о работе системы дистанционного электронного голосования

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не нова для российских избирателей. Об этом напомнил глава «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», эксперт РОЦИТ Илья Массух.



По его словам, она уже использовалась на нескольких этапах выборов и за это время эволюционировала. При этом он подчеркнул, что система ДЭГ построена на трех принципах: анонимности, невозможности изменения результатов голосования и возможности мониторинга наблюдателей и обычных граждан за процессом.



«Эти три принципа развивались с момента запуска первых электронных голосований. Россия с точки зрения дистанционного электронного голосования является абсолютным лидером в мире по взаимодействию государства и общества», — сказал эксперт.



Он подчеркнул, что система ДЭГ в этом году будет впервые использована для голосования на президентских выборах. По его словам, достаточно большое количество регионов будут использовать такой способ голосования.



«В основе системы лежат криптографические алгоритмы, которые шифруют взаимодействие пользователей и сами голоса, поэтому с точки зрения безопасности задача решена», — добавил Массух.



По его мнению, система ДЭГ абсолютно готова к проведению президентских выборов. Он уточнил, что она проходила несколько этапов тестирования на федеральном уровне.



Также Илья Массух объяснил, что московская система несколько отличается от федеральной с точки зрения реализации, но при этом схожа с ней по трем ключевым принципам. По его словам она также была протестирована.



«На федеральном уровне тестирование проходило несколько дней. Это связано с тем, что комиссий много. В этом году в электронном голосовании участвуют Камчатка и Калининград, поэтому надо понимать, что это 11 часовых поясов. Но система готова и технология, с точки зрения безопасности тоже», — отметил эксперт РОЦИТ.



При этом Массух считает, что недоброжелатели России будут пытаться оказывать деструктивное воздействие на ДЭГ, поэтому серьезное внимание уделено информационной безопасности.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На выборах президента можно будет проголосовать на избирательных участках и в онлайн-формате. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата.