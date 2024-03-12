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Подростку отрезало руку на пилораме в Томской области

В Томской области врачи спасли подростка, которому отрезало руку на пилораме

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FotograFFF/Shutterstock

В Шегарском районе Томской области хирурги спасли подростка, который получил тяжелую травму, работая на пилораме. Об этом сообщил в Telegram-канале глава областного департамента здравоохранения Роберт Фидаров.

16-летний юноша получил травму на пилораме — ему отрезало руку на уровне плеча, пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно доставили в Томск, где его прооперировали.

В обстоятельствах несчастного случая разбираются правоохранительные органы, пациент находится в стабильном состоянии, восстановить конечность ему не удалось.

Ранее пекарю отрезало пальцы на хлебозаводе в Пушкине.

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