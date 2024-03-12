Госдума одобрила механизм освобождения от наказания для контрактников СВО

Госдума закрепляет в Уголовном кодексе механизм освобождения от наказания для контрактников специальной военной операции (СВО) — соответствующий законопроект одобрен в первом чтении. Подробности приводит ТАСС.

Уголовный кодекс дополнят статьями. в которых прописано освобождения от наказания в случае подписания контракта с Вооруженными силами России. Такой механизм распространится на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой и средней тяжести.

Отмечается, что возможность получить помилование не коснется людей, совершивших преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Получить прощение от государства также не смогут фигуранты, осужденные за терроризм.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей.

Так, получить гражданство России в упрощенном порядке теперь могут иностранные граждане, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции (СВО) сроком на один год. В этом случае упрощенный порядок распространяется и на членов их семей.

Ранее в Минобороны заявили о достаточном количестве контрактников и добровольцев для СВО.