Ученики рассказали, что у них хорошие воспоминания о педагоге, избившем ребенка под Омском

В сети появилось видео ссоры учителя и шестиклассника в одной из школ деревни Сегизбай Азовского района Омской области. Автор утверждает, что педагог избил мальчика, хотя на кадрах рукоприкладства не видно. Бывшая ученица школы Ирина рассказала «Газете.Ru», что об этом учителе у нее только хорошие воспоминания, и избить ребенка он не мог. Она отметила, что педагог работает в школе «долгое время».

«Я горжусь, что училась в этой школе. Учитель не избивал ребенка. Это полный бред. Сами же понимаете, какие у нас дети в наше время. В этой школе учитель работал очень долгое время. Как человек и учитель он хороший. Всегда выручал, помогал как мог. Никогда не отказывал, всегда делал все возможное в его силах. По предмету он тоже старался донести, чтоб дети понимали. Ничего плохого я не могу сказать про него. Лично наш класс учил он в девятом классе. У меня и моих одноклассников остались очень хорошие воспоминания. И ничего плохого», — сказала она.

Еще одна местная жительница Мария в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что педагог является классным руководителем ее сына, а жалоб на него никогда не было. Она подчеркнула, что сама училась в этой школе и знает учителя давно — только «с хорошей стороны».

«Я училась тут. И мои двое детей учатся здесь. Жанат Амангельдинович преподавал историю, немецкий язык и общество. За ним никогда не было замечено такого поведения. То, что случилось, я считаю недопустимым. Но и оправдывать тоже не могу никого. Скажу одно — если этот мальчик и дальше будет себя так вести по отношению к ученикам и учителям, я молчать не буду. Пусть родители займутся его воспитанием. Вывести учителя из себя не так-то просто. А он спровоцировал, видимо. Это лишь мое мнение. Я как мама буду наблюдать теперь после случившегося. И спрошу своих детей за это, чтоб мои дети не стали свидетелями подобных ситуаций. Учителя я знаю очень давно с хорошей стороны. Жалоб не было на него», — добавила она.

Накануне в сообществе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео конфликта в школе деревне Сегизбай Азовского района Омской области. На кадрах видны парты и ноги учеников, однако на их фоне слышно ссору учителя с шестиклассником, во время которой школьник плакал, а педагог требовал сесть на место и успокоиться. После этого мальчик обозвал учителя нецензурным словом, что еще сильнее разозлило мужчину.

Автор поста, назвавшаяся сестрой ребенка, утверждает, что учитель избивал его ногами, а «ни один из учителей не пришел на помощь на такие крики».

Министр образования Омской области Иван Кротт позднее сообщил, что уже разбирается в инциденте. Он назвал произошедшее «единичным случаем» и заявил о недопустимости поведения педагога. По данным чиновника, учитель написал заявление на увольнение, а в школе теперь на регулярной основе с коллективном, детьми и родителями будут работать психологи. Кроме того, проверку проводит полиция.

Ранее студенты нижегородского колледжа заступились за педагога, матерившего их на занятиях.