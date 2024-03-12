Умер двоюродный брат Владимира Путина

Скончался двоюродный брат президента России Евгений Путин. Об этом сообщает Ivanovonews.ru.

Родственник Владимира Путина умер на 92-м году жизни. Мужчину похоронили в минувшее воскресенье.

Известно, что двоюродный брат президента длительное время жил в Иваново, где работал врачом. Его знали как ведущего врача-уролога, который принимал пациентов в период с 1970-х по 1990-е. Позже он переехал к сыну в Суздаль.

В прошлом году мужчина отметил юбилей, ему исполнилось 90 лет.

Ранее умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом и лучший игрок XX века Николай Дураков.