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Умер двоюродный брат Владимира Путина

Ушел из жизни двоюродный брат президента Евгений Путин

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Александр Казаков/РИА Новости

Скончался двоюродный брат президента России Евгений Путин. Об этом сообщает Ivanovonews.ru.

Родственник Владимира Путина умер на 92-м году жизни. Мужчину похоронили в минувшее воскресенье.

Известно, что двоюродный брат президента длительное время жил в Иваново, где работал врачом. Его знали как ведущего врача-уролога, который принимал пациентов в период с 1970-х по 1990-е. Позже он переехал к сыну в Суздаль.

В прошлом году мужчина отметил юбилей, ему исполнилось 90 лет.

Ранее умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом и лучший игрок XX века Николай Дураков.

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