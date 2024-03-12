Трех депутатов Южной Осетии хотят лишить гражданства РФ за угрозу России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ потребовала лишить приобретенного российского гражданства трех депутатов парламента Южной Осетии за угрозу национальной безопасности. Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о парламентариях Давиде Санакоеве, Гарри Мулдарове и Дзамболате Медоеве из фракции «За справедливость», которые, по версии ФСБ, способствовали обострению военно-политической обстановки у российской границы. Какие действия депутатов имеют в виду сотрудники спецслужб — не уточняется.

С просьбой разъяснить суть претензий со стороны ФСБ и попыткой оспорить вердикт силовиков южноосетинские парламентарии обратились в суд Владикавказа.

Практика лишения приобретенного гражданства существует в России с 2017 года, изначально основаниями для изъятия паспортов были только экстремистские или террористические преступления. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», который существенно расширил этот перечень. Всего в законе перечислены 60 статей Уголовного кодекса, в их числе — распространение фейков о Вооруженных силах РФ, дискредитация армии и действия, создающие угрозу национальной безопасности.

Ранее из Госдумы отозвали законопроект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство.