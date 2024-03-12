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Трех депутатов Южной Осетии хотят лишить гражданства РФ за угрозу России

«Ведомости»: ФСБ требует лишить гражданства России трех депутатов Южной Осетии

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РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ потребовала лишить приобретенного российского гражданства трех депутатов парламента Южной Осетии за угрозу национальной безопасности. Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о парламентариях Давиде Санакоеве, Гарри Мулдарове и Дзамболате Медоеве из фракции «За справедливость», которые, по версии ФСБ, способствовали обострению военно-политической обстановки у российской границы. Какие действия депутатов имеют в виду сотрудники спецслужб — не уточняется.

С просьбой разъяснить суть претензий со стороны ФСБ и попыткой оспорить вердикт силовиков южноосетинские парламентарии обратились в суд Владикавказа.

Практика лишения приобретенного гражданства существует в России с 2017 года, изначально основаниями для изъятия паспортов были только экстремистские или террористические преступления. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», который существенно расширил этот перечень. Всего в законе перечислены 60 статей Уголовного кодекса, в их числе — распространение фейков о Вооруженных силах РФ, дискредитация армии и действия, создающие угрозу национальной безопасности.

Ранее из Госдумы отозвали законопроект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство.

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