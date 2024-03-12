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Россиянин проколол приемному ребенку ногу строительным степлером во время конфликта

Под Ульяновском мужчину подозревают в нападении на пасынка со степлером

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Shutterstock

У семьи из Ульяновской области изъяли приемных детей после того, как пострадал один из них. Об этом сообщает сенатор РФ от региона Айрат Гибатдинов.

По словам политика, между мальчиком и отчимом возник конфликт. В результате взрослый напал на младшего члена семьи и намеренно проколол пасынку ногу строительным степлером.

Дети обратились за помощью. После этого двоих мальчиков и пятерых девочек изъяли из семьи.

«Как рассказали сами дети, скандалы с применение физической силы были частым явлением. Ни о какой любви и педагогическом подходе речи не было», – поделился Гибатдинов.

На данный момент все младшие члены семьи находятся под наблюдением специалистов.

Ранее на Урале отец пытался изнасиловать свою дочь.

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