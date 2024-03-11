Новым главой МУС стала судья, выдавшая oрдер на арест Путина

Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) в Гааге была избрана японская судья Томоко Аканэ, которая 17 марта 2023 года выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Сообщение о назначении опубликовано на сайте органа уголовной юстиции.

Отмечается, что судьи избрали Аканэ на пленарном заседании, прошедшем днем 11 марта. В результате она будет председателем МУС с окончания голосования на три года, до марта 2027-го включительно.

Также на собрании судья Розарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-председателем, а судья Рейн Алапини-Гансу — вторым вице-председателем.

Аканэ сменила на посту председателя МУС польского юриста Петра Хофманьского, который занимал эту должность с 11 марта 2021 года.

В июле 2023 года МВД России объявило Аканэ в розыск на территории страны. В карточке ведомства указывалось, что ее разыскивают по уголовному делу без указания конкретной статьи Уголовного кодекса России.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта 2023 года по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, таким как незаконная депортация украинских детей и их незаконное перемещение в Россию.

Ранее в Кремле отреагировали на решение МУС об аресте командующих России.