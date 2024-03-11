Мэр Ельца ответил на обвинения в дискредитации армии из-за картонного Путина

Мэр города Елец Евгений Боровских прокомментировал призывы проверить его на дискредитацию ВС РФ из-за установленной в здании администрации картонной фигуры Владимира Путина. В беседе с «Газетой.Ru» Боровских назвал себя патриотом и отметил, что не считает картонную фигуру оскорблением президента. По его словам, ни ему, ни в администрацию жалоб не поступало.

«Я не считаю, что фигура президента РФ в рамках праздничной фотозоны является чем-то недостойным или оскорбляющим. Считаю себя патриотом и с большим уважением отношусь к Владимиру Владимировичу Путину, как и каждый человек, сфотографировавшийся с его изображением. Достаточно почитать комментарии под присланной Вами записью, чтобы увидеть, что позицию анонимных авторов люди не разделяют. Кстати, ни ко мне лично, ни в администрацию города ни от кого из жителей таких обращений не поступало. Если же действительно у кого-то из ельчан есть по данному поводу вопросы, то я готов провести с ними встречу, чтобы проговорить как данную ситуацию, так и о патриотизме в целом», — сказал он.

7 марта глава города Ельца Липецкой области Евгений Боровских в своем Telegram-канале сообщил, что в преддверии 8 Марта в здании администрации организовали «импровизированную» фотозону с картонной фигурой президента России Владимира Путина.

«Поздравить дам с наступающим Международным женским днем доверили самому главному человеку», — сказано в посте главы города.

Позже в городском сообществе «Криминал Елец» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором местные жители, называющие себя ветеранами и патриотами, потребовали провести проверку в отношении мэра Евгения Боровских. Авторы публикации считают, что глава города сделал из изображения президента «чучело для потехи». По их мнению, Боровских дискредитировал Вооруженные силы РФ в «лице верховного главнокомандующего» и оскорбил Путина.

Ранее робот-рука нарисовала портрет Путина по фотографии.