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На Украине заявили о неуместности свободы во время конфликта

Депутат Рады Дунда: свобода и демократия неуместны во время боевых действий

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РИА Новости

Украина не может жить по законам мирного времени, а свобода станет уместна только после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда.

«Государство должно говорить с нашими западными партнерами и сказать, что мы не можем действовать по законам и нормам мирного времени 2021 года. После войны мы будем говорить про демократию, про приближение прав и свобод и так далее. Во время войны у нас есть лишь одна задача — выживание», — сказал Дунда.

По его словам, все усилия должны быть направлены на это. Он добавил, что не может случиться так, что человек «в условной Виннице» делает что хочет или не делает ничего. Дунда отметил, что граждан нужно в обязательном порядке привлекать к работам на военных заводах.

До этого депутат украинского парламента Руслан Горбенко заявил, что призывать в ряды ВСУ парламентариев Рады неэффективно и бессмысленно. По мнению Горбенко, в случае мобилизации депутатов призывного возраста их наберется максимум 180 человек.

Ранее в Раде заявили о проблемах ВСУ на фронте и о бардаке во власти.

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