В Совфеде оценили инициативу об отмене ЕГЭ

Споры вокруг Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не утихают уже несколько лет, однако он позволяет школьникам из мелких населенных пунктов поступать в вузы наравне с жителями крупных городов. Об этом в эфире «Радио 1» заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, комментируя инициативу депутатов от фракции ЛДПР об отмене обязательной сдачи ЕГЭ.

Сенатор отметила, что основной момент, который сейчас обсуждается в обществе, и о чем президент России Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию, заключается в том, что ЕГЭ не должен жить своей жизнью, а школьная программа — своей.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы ЕГЭ все-таки был итогом тех знаний, которые ребята освоили за годы обучения в школе», — подчеркнула Гумерова.

Также она поддержала предложение главы государства дать школьникам возможность по выбору пересдавать один из экзаменов.

11 марта стало известно, что группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Государственную думу законопроект в котором предлагается отменить обязательную сдачу Единого госэкзамена при окончании школы и предоставить студентам возможность выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными испытаниями.

По мнению депутатов, принятие закона позволит улучшить отбор кандидатов в учебные заведения и увеличит интерес к профессиональному образованию.

Ранее исследование показало, что большинство россиян поддерживают отмену ЕГЭ.