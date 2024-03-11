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Суд продлил арест вымогателю 2 млн рублей у топ-менеджера «Ростеха»

Суд продлил арест обвинямому в вымогательстве 2 млн рублей у менеджера «Ростеха»

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Тверской суд Москвы принял решение продлить арест PR-менеджеру Антону Сафонову, который обвиняется в вымогательстве двух миллионов рублей у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафонова на срок до 14 мая», — следует из сообщения суда.

В материалах дела отмечается, что Сафонов требовал у Бровко — мужа медиаменеджера Тины Канделаки — деньги в обмен на отмену публикации в Telegram-канал «Небрехня», в которой содержалась компрометирующая информация.

В феврале сообщалось, что по данному делу в качестве свидетеля проходит ныне уже бывший директор петербургской киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков. Тогда же сообщалось, что Щербаков объявлен в розыск.

А 12 февраля коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова приговорили к 7,5 года лишения свободы по делу о вымогательстве у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Ранее Собчак объяснила, почему не пришла в суд по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».

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